Семин прокомментировал возможное назначение Федотова в "Спартак"

"Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы - в "Оренбурге" прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в "Спартаке"] или нет, не мне судить", - сказал Семин в интервью "СЭ".
Владимир Федотов являлся главным тренером ЦСКА с 15 июня 2022 года по 3 июня 2024 года. Под руководством российского специалиста команда провела 86 матчей, одержала 44 победы, 23 раза сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Вместе с "армейцами" Федотов стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/2023.
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о возможном назначении экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова в "Спартак".
Фото: ФК "Оренбург"