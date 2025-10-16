Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
3 - 0 3 0
ВелесЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
Кубань-Холдинг1 тайм

Семин прокомментировал возможное назначение Федотова в "Спартак"

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о возможном назначении экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова в "Спартак".
Фото: ФК "Оренбург"
"Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы - в "Оренбурге" прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в "Спартаке"] или нет, не мне судить", - сказал Семин в интервью "СЭ".

Владимир Федотов являлся главным тренером ЦСКА с 15 июня 2022 года по 3 июня 2024 года. Под руководством российского специалиста команда провела 86 матчей, одержала 44 победы, 23 раза сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Вместе с "армейцами" Федотов стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/2023.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится