Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
3 - 0 3 0
ВелесЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
Кубань-Холдинг1 тайм

"За третье место Станковича по головке никто гладить не будет". Ловчев - об игре "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" приличный состав, хотелось бы видеть их чемпионство. Потратили много денег, самые большие вливания за последние годы. Станковичу надо дать время, но гладить по головке за третье место никто не будет", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

В текущем сезоне под руководством Деяна Станковича "Спартак" провел 16 матчей, одержал 8 побед, 3 раза сыграл вничью и 5 раз потерпел поражение. Сербский специалист занимает должность главного тренера с начала июля 2024 года.

После 11-ти туров чемпионата России "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующая встреча красно-белых пройдет 18 октября против "Ростова" в рамках РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится