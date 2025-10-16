"За третье место Станковича по головке никто гладить не будет". Ловчев - об игре "Спартака"

"У "Спартака" приличный состав, хотелось бы видеть их чемпионство. Потратили много денег, самые большие вливания за последние годы. Станковичу надо дать время, но гладить по головке за третье место никто не будет", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
В текущем сезоне под руководством Деяна Станковича "Спартак" провел 16 матчей, одержал 8 побед, 3 раза сыграл вничью и 5 раз потерпел поражение. Сербский специалист занимает должность главного тренера с начала июля 2024 года.
После 11-ти туров чемпионата России "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующая встреча красно-белых пройдет 18 октября против "Ростова" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"