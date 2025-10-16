- Здорово, что все так завершилось. Я смотрел это в прямом эфире. Честно, мне кажется, что судья погорячился, удалив Ндонга, потому что Сперцян минимум действовал так же, - сказал Аршавин "Матч ТВ".
В финальном отрезке матча "Краснодар" - "Ахмат" (2:0) между Сперцяном и Ндонгом произошла стычка, в результате которой армянский футболист получил удар плечом в челюсть. Сенегалец был удалён с поля, а Сперцян получил жёлтую карточку за провокационное поведение. Защитник грозненцев Усман Ндонг после игры обвинил капитана "быков" в расистских оскорблениях.
Футболист "Краснодара" Сперцян получил штраф в размере 150 тысяч рублей, игрок "Ахмата" Ндонг дисквалифицирован на два матча.
Аршавин - о конфликте Сперцяна и Ндонга: здорово, что все так завершилось
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о разрешении конфликта между Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом в матче "Краснодар" - "Ахмат" (2:0).
