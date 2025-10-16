Защитник "Пари НН" высказался об уровне РПЛ

Белорусский защитник "Пари НН" Вадим Пигас высказался об уровне РПЛ.

Фото: ФК "Пари НН"

- Считаю, что у РПЛ высокий уровень. Уверен, что в еврокубках клубы были бы конкурентноспособными. Как и национальная сборная. Уровень футбола в России хороший, - сказал Пигас пресс-службе клуба.



Защитник сборной Белоруссии Вадим Пигас выступает за "Пари НН" с текущего сезона. Всего игрок провел 10 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.



На данный момент "Пари НН" идет на 15-м месте в РПЛ с 6 очками в 11 матчах.