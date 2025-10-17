Матчи Скрыть

В РФС назвали возможного соперника национальной команды на следующий год

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда состоится товарищеский матч с Парагваем.
Фото: официальный сайт РФС
"Возможно, мы проведём этот матч в 2026 году", - сказал Дюков в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что в марте 2024 года в Москве должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Парагвая, но игру отменили из-за трагедии в "Крокус Сити Холле". В октябре подопечные Валерия Карпина провели две встречи. Сначала в Волгограде национальная команда обыграла Иран со счётом 2:1, затем в Москве была одержана победа над Боливией (3:0).

