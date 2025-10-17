Матчи Скрыть

Семак: каждый матч после паузы на сборные вызывает сложности

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ против "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
- "Сочи" три игры не проигрывает. Сал надёжнее играть в обороне. Глобальные выводы делать рано, но общий фон в "Сочи" стал гораздо лучше. Для нас каждый матч после паузы на игры сборных вызывает определённые сложности. В данном случае Эракович и Горшков приехали с повреждениями. Будем оценивать, кто насколько будет готов сыграть в воскресенье", - передаёт слова Семака "Матч ТВ".

"Зенит" набрал 20 очков в 11 играх и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а "Сочи" находится на последнем 16 месте с пятью баллами.

Матч между командами пройдёт в воскресенье, 19 октября на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Отметим, что в прошедшем сезоне сине-бело-голубые заняли второе место в Российской Премьер-Лиге, уступив один балл "Краснодару", а "Сочи" играл в Первой лиге и получил путёвку благодаря победе в стыковых матчах над "Пари НН". Также выделим, что во время сентябрьской паузы на сборные у "южан" произошла смена тренера - вместо испанца Роберто Морено команду возглавил Игорь Осинькин.

