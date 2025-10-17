Эдуард Мор высказался о предстоящем матче "Локомотив" - ЦСКА

"Если бы ЦСКА играл дома, то это была бы железная победа "армейцев". А так, я выбираю между победой ЦСКА и ничьей, и, честно говоря, склоняюсь в сторону ничьей", - цитирует Мора "РБ Спорт".
Завтра, 18 октября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени.
После 11 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками, "железнодорожники" располагаются на второй строчке с 23 баллами в своем активе.