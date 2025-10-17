Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
21:45
СтрасбургНе начат

Агент Ломовицкого рассказал, когда футболист "Рубина" восстановится после травмы

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис сообщил, когда игрок "Рубина" Александр Ломовицкий сможет приступить к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Рубин"
"Ломовицкий в последние полтора месяца не играл из-за травмы. Ему сейчас должны сделать операцию, там ничего серьёзного. К зимним сборам он уже будет в общей группе", - сказал Мижигурскис Metaratings.

Александр Ломовицкий в конце июня 2025 года вернулся в казанский "Рубин". Вингер выступал за "Факел" на правах аренды с января 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний футболист не провел ни одного матча. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года.

После 11-ти туров "Рубин" идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Следующий матч команды пройдет 19 октября против "Балтики" в рамках чемпионата.

