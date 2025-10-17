Агент Ломовицкого рассказал, когда футболист "Рубина" восстановится после травмы

"Ломовицкий в последние полтора месяца не играл из-за травмы. Ему сейчас должны сделать операцию, там ничего серьёзного. К зимним сборам он уже будет в общей группе", - сказал Мижигурскис Metaratings.
Александр Ломовицкий в конце июня 2025 года вернулся в казанский "Рубин". Вингер выступал за "Факел" на правах аренды с января 2025 года.
В текущем сезоне 27-летний футболист не провел ни одного матча. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года.
После 11-ти туров "Рубин" идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Следующий матч команды пройдет 19 октября против "Балтики" в рамках чемпионата.
Фото: ФК "Рубин"