Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Ещенко рассказал, стоит ли увольнять Станковича из "Спартака"

Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос, стоит ли клубу увольнять Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим. Я же говорю, "Спартак" сейчас то выигрывает, то проигрывает. Во что это выльется, покажет время", - сказал Ещенко "Известиям".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с начала июля 2024 года. Контракт с сербским специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

После 12-ти туров чемпионата России красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Следующая встреча клуба пройдет 21 октября против махачкалинского "Динамо" в рамках Кубка России.

