Ещенко рассказал, стоит ли увольнять Станковича из "Спартака"

"Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим. Я же говорю, "Спартак" сейчас то выигрывает, то проигрывает. Во что это выльется, покажет время", - сказал Ещенко "Известиям".
Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с начала июля 2024 года. Контракт с сербским специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
После 12-ти туров чемпионата России красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Следующая встреча клуба пройдет 21 октября против махачкалинского "Динамо" в рамках Кубка России.
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос, стоит ли клубу увольнять Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"