Агент Кучаева высказался о будущем игрока после смены руководства "Ростова"

Спортивный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Константина Кучаева, ответил на вопрос, останется ли футболист в команде после смены руководства клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"У Кости длительный контракт, мы только подписали его летом. Он капитан команды, один из лидеров. Так что да. Константин профессионал, а что будет дальше — посмотрим", — приводит слова Клюева "Матч ТВ".

Ранее пост президента "Ростова" покинул Арташес Арутюнянц, который занимал эту должность с лета 2017-го года. О том, кто теперь возглавит клуб, пока не сообщалось.

Кучаев перешел в "Ростов" летом 2024 года на правах свободного агента. До этого он играл за ЦСКА и "Пари НН". На данный момент "Ростов" идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 14 очков после 12-ти туров РПЛ.

