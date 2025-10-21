Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Дзюба отреагировал на слухи об отставке Тедеева из "Акрона"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Заурбека Тедеева.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы все — изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в "Акроне" благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему. Тедеев – наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений", – приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

"Акрон" одержал победу над "Пари НН" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Это стало второй победой тольяттинцев в нынешнем сезоне. До этого команде Тедеева удавалось обыграть соперника в последний раз 12 августа в кубковом матче с ЦСКА. Тогда "Акрон" оказался сильнее в серии пенальти.

На данный момент тольяттинская команда занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе "Акрона" 11 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится