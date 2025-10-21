"Мы все — изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в "Акроне" благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему. Тедеев – наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений", – приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
"Акрон" одержал победу над "Пари НН" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Это стало второй победой тольяттинцев в нынешнем сезоне. До этого команде Тедеева удавалось обыграть соперника в последний раз 12 августа в кубковом матче с ЦСКА. Тогда "Акрон" оказался сильнее в серии пенальти.
На данный момент тольяттинская команда занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе "Акрона" 11 очков.
Дзюба отреагировал на слухи об отставке Тедеева из "Акрона"
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Заурбека Тедеева.
Фото: "Матч ТВ"