Экс-игрок "Спартака": "Локомотив" до последнего будет бороться за чемпионство

"Локомотив" повзрослел. Команда набралась опыта, и Галактионов сильно вырос как тренер. Очень приятно смотреть на эту работу. Думаю, в этом сезоне у "Локомотива" всё будет хорошо. Команда до последнего будет бороться за чемпионство", - сказал Мор в интервью "Чемпионату".
В текущем сезоне чемпионата России московский "Локомотив" идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Железнодорожники" провели 12 матчей, одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью в лиге. Подопечные Михаила Галактионова остаются единственной командой в РПЛ, не проигравшей ни разу в этом сезоне.
Следующий матч "Локомотива" пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал игру "Локомотива" в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"