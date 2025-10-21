Матчи Скрыть

Кубок России

Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Экс-игрок "Спартака": "Локомотив" до последнего будет бороться за чемпионство

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал игру "Локомотива" в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" повзрослел. Команда набралась опыта, и Галактионов сильно вырос как тренер. Очень приятно смотреть на эту работу. Думаю, в этом сезоне у "Локомотива" всё будет хорошо. Команда до последнего будет бороться за чемпионство", - сказал Мор в интервью "Чемпионату".

В текущем сезоне чемпионата России московский "Локомотив" идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Железнодорожники" провели 12 матчей, одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью в лиге. Подопечные Михаила Галактионова остаются единственной командой в РПЛ, не проигравшей ни разу в этом сезоне.

Следующий матч "Локомотива" пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

