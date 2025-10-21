"Валенсия", "Брага" и "Спортинг" рассматривают аренду Сафонова из "ПСЖ" - источник

По информации Sport24, испанская Валенсия и португальские "Брага" и "Спортинг" рассматривают возможность аренды Матвея Сафонова в зимнее трансферное окно. В "ПСЖ" готовы отдать российского голкипера для получения стабильной игровой практики.
Ранее в СМИ сообщалось, что вратарь недоволен отсутствием игровой практики в своём втором сезоне в парижской команде.
Напомним, что в первом Матвей Сафонов принял участие в 17 встречах, семь из которых провёл "на ноль". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Последний раз в составе парижан россиянин выходил в финале Кубка Франции 24 мая против "Реймса" (3:0). За этот период Матвей Сафонов успел сыграть в трёх товарищеских матчах за сборную России - против Нигерии (1:1), Катара (4:1) и Ирана (2:1).
Фото: ФК "ПСЖ"