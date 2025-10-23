Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

"Отношусь к этому негативно". Голкипер "Зенита" Латышонок - о количестве игрового времени

Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок высказался о малом количестве игрового времени.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, в последнее время нечасто попадаю в стартовый состав. Конечно, отношусь к этому негативно. Хочется всегда играть. Планирую ли что-то с этим делать? В жизни всё может быть. А во вратарской бригаде атмосфера сейчас нормальная", - приводит слова Латышонка "Чемпионат".

В текущем сезоне голкипер петербургского "Зенита" Евгений Латышонок вышел на поле в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил 5 мячей, также Латышонок вышел на поле в 4 встречах Кубка России.

Напомним, что команда Сергея Семака одержала 6 побед на групповом этапе Кубка России и сыграет в четвертьфинале верхней сетки турнира с московским "Динамо". После 12 сыгранных туров петербуржцы занимают 4 место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится