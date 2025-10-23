"Да, в последнее время нечасто попадаю в стартовый состав. Конечно, отношусь к этому негативно. Хочется всегда играть. Планирую ли что-то с этим делать? В жизни всё может быть. А во вратарской бригаде атмосфера сейчас нормальная", - приводит слова Латышонка "Чемпионат".
В текущем сезоне голкипер петербургского "Зенита" Евгений Латышонок вышел на поле в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил 5 мячей, также Латышонок вышел на поле в 4 встречах Кубка России.
Напомним, что команда Сергея Семака одержала 6 побед на групповом этапе Кубка России и сыграет в четвертьфинале верхней сетки турнира с московским "Динамо". После 12 сыгранных туров петербуржцы занимают 4 место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками.
"Отношусь к этому негативно". Голкипер "Зенита" Латышонок - о количестве игрового времени
Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок высказался о малом количестве игрового времени.
Фото: ФК "Зенит"