"Очень важно было выйти с первого места в группе, у нас получилось. Без разницы, с кем играть дальше. Цель - победить в Кубке и в РПЛ. У нас всего один титул в истории, каждый трофей важен и уникален", - цитирует Козлова "Матч ТВ".
"Краснодар" разгромил на своем поле "Сочи" в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на домашнем стадионе черно-зеленых "Ozon Арена" и завершилась со счетом 3:0. Забитыми голами отметились полузащитник Данила Козлов, а также нападающие Джон Кордоба и Жоау Батчи.
"Быки" набрали 14 очков и заняли первое место в группе В. В плей-офф турнира краснодарцы сыграют против "Оренбурга".
Футболист "Краснодара": цель - победить в Кубке и в РПЛ. У нас всего один титул в истории
Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов рассказал о целях, которые в этом сезоне стоят перед командой.
Фото: ФК "Краснодар"