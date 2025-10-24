Матчи Скрыть

Первая лига

2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Солари объяснил причины неудачного выступления "Спартака" в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари рассказал, в чём причина неудач красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Встречи со "Спартаком" особенные для всех команд. Играть против нас приятно, это дополнительная мотивация. Когда я смотрю матчи других клубов, замечаю, что против нас они играют иначе. Однако это не отменяет того, что "Спартак" всегда должен быть на высоте", - сказал Солари в интервью "Чемпионату".

Аргентинский полузащитник пополнил состав красно-белых зимой 2025 года. До этого он выступал за "Ривер Плейт". В текущем сезоне Солари принял участие в 12-ти матчах чемпионата России за "Спартак", записав на свой счет два гола.

После 12 сыгранных туров подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в своём активе 19 очков.

Следующую игру "Спартак" проведёт в субботу, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

