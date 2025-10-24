"Встречи со "Спартаком" особенные для всех команд. Играть против нас приятно, это дополнительная мотивация. Когда я смотрю матчи других клубов, замечаю, что против нас они играют иначе. Однако это не отменяет того, что "Спартак" всегда должен быть на высоте", - сказал Солари в интервью "Чемпионату".
Аргентинский полузащитник пополнил состав красно-белых зимой 2025 года. До этого он выступал за "Ривер Плейт". В текущем сезоне Солари принял участие в 12-ти матчах чемпионата России за "Спартак", записав на свой счет два гола.
После 12 сыгранных туров подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в своём активе 19 очков.
Следующую игру "Спартак" проведёт в субботу, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Солари объяснил причины неудачного выступления "Спартака" в текущем сезоне РПЛ
Полузащитник "Спартака" Пабло Солари рассказал, в чём причина неудач красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак" Москва