"Ему давали много шансов". Колыванов - о Станковиче

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака".
"Увольнение Станковича — это не такое уж и радикальное решение для "Спартака". Что-то не устраивает руководство. Скорее всего, это результат. Вопросы и до этого отрезка к Станковичу были. Ему давали много шансов. Пока решения об увольнении еще нет. Вопросы не только у меня, но и у болельщиков, руководства. Моментами "Спартак" показывает неплохую игру, но результата нет. Вопросы всегда к тренеру", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года руководство клуба продлило контракт с сербским специалистом до июня 2027 года.

После 12 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. Завтра, 25 октября, столичный "Спартак" примет на домашнем стадионе "Оренбург" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

