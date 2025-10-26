- Соболев сейчас не второй и не третий кандидат на позицию центрального нападающего? На сегодняшний день - да. Были моменты, когда он выходил в старте. Каждый играет исходя из состояния, который определяет тренерский штаб. Кто лучше готов - тот играет.
Сегодня, 26 октября, нападающий Александ Соболев остался в запасе "Зенита" и не вышел на поле в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Динамо" (2:1).
В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 16 играх за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Источник: "Матч ТВ"
Семак заявил, что Соболев сейчас не входит в тройку кандидатов на свою позицию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о форме нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"