Российская премьер-лига

Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
БернлиЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БарселонаЗавершен
Осасуна
2 - 1 2 1
Сельта1 тайм
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Байер
2 - 0 2 0
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Лилль
6 - 1 6 1
МетцЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
НиццаЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ЛорьянЗавершен
Осер
0 - 1 0 1
ГаврЗавершен
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Семак заявил, что Соболев сейчас не входит в тройку кандидатов на свою позицию

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о форме нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Соболев сейчас не второй и не третий кандидат на позицию центрального нападающего? На сегодняшний день - да. Были моменты, когда он выходил в старте. Каждый играет исходя из состояния, который определяет тренерский штаб. Кто лучше готов - тот играет.

Сегодня, 26 октября, нападающий Александ Соболев остался в запасе "Зенита" и не вышел на поле в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Динамо" (2:1).

В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 16 играх за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Источник: "Матч ТВ"

