"Да, оба чемпионата строятся на физике и интенсивности, однако там нет такого разнообразия тактики и стандартов. В России очень многое строится на дисциплине. К тому же здесь есть шесть команд, которые находятся плюс-минус на одном высоком уровне: "Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" и московское "Динамо". В Швейцарии же выделяются только "Базель" и "Янг Бойз", - сказал Челестини в интервью "Чемпионату".
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, ранее специалист стал чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны в "Базеле", до этого Челестини занимал аналогичную должность в ряде других швейцарских клубов. Под руководством швейцарца ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром".
После 13 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 2 балла. В 14 туре РПЛ ЦСКА примет на домашнем стадионе "Пари НН". "Армейцы" заняли первое место на групповом этапе Кубка России - в четвертьфинале верхней сетки ЦСКА сыграет с махачкалинским "Динамо".
"Нет такого разнообразия тактики и стандартов". Челестини сравнил чемпионаты России и Швейцарии
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сравнил чемпионаты России и Швейцарии.
Фото: ПФК ЦСКА