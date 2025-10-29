Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Защитник "Спартака" может покинуть команду зимой - источник

Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак" Москва
По информации Metaraitings, футболист будет рассматривать варианты в зимнюю паузу, приоритет - аренда. Сообщается, что на перспективы Даниила Хлусевича в "Спартаке" может повлиять возможная смена тренера.

Защитник выступает за красно-белых с января 2022 года. Он принял участие в 108 матчах, отметился шестью забитыми мячами и отдал 12 голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Даниила Хлусевича оценивается в три миллиона евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года. В текущем чемпионате он провёл девять игр и забил один гол.

