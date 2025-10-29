Игрок "Спартака" ответил, как команда отреагировала на возвращение Станковича после дисквалификации

"Конечно, рады возвращению Станковича. Он может как-то помочь во время игры: что-то изменить, что-то подсказать", – приводит слова Дмитриева "Спорт-Экспресс".
Напомним, 19 сентября КДК отстранил Станковича на один месяц от участия в матчах под эгидой РФС из-за оскорблений арбитра во встрече 8-го тура РПЛ с "Динамо". Первый матч после дисквалификации сербского специалиста состоялся 21 октября. В тот день "Спартак" на выезде со счетом 3:1 обыграл махачкалинское "Динамо" в матче Кубка России.
Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года. Перед началом текущего сезона московская команда продлила контракт со специалистом до 2027 года. На данный момент "Спартак" идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 13-ти туров красно-белые набрали 22 очка.
Фото: ФК "Спартак"