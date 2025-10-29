Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Быстров: Соболев — пленный. Если бы он оказался в старте, я бы ушел со стадиона

Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров высказался раскритиковал игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев — пленный. Если бы он оказался в старте, я бы ушел со стадиона. Наконец-то Семак наступил себе на горло и признал, что с этим трансфером он был не прав", — сказал Быстров в выпуске шоу "Родной футбол".

В последнем матче Кубка России "Зенита" с "Оренбургом" санкт-петербуржцы одержали победу со счетом 6:0. Александр Соболев начал игру с первых минут, однако был заменен во втором тайме. В следующей встрече сине-бело-голубых с "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги Соболев не был заявлен в стартовом составе и остался в запасе. Матч завершился победой "Зенита" со счетом 2:1.

Соболев играет в "Зените" с августа 2024 года. Он перешел в команду из московского "Спартака" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард выступил в 16-ти встречах, в которых забил 5 мячей и отдал две передачи. На данный момент команда Сергея Семака идет четвертой в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится