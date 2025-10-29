Быстров: Соболев — пленный. Если бы он оказался в старте, я бы ушел со стадиона

"Соболев — пленный. Если бы он оказался в старте, я бы ушел со стадиона. Наконец-то Семак наступил себе на горло и признал, что с этим трансфером он был не прав", — сказал Быстров в выпуске шоу "Родной футбол".
В последнем матче Кубка России "Зенита" с "Оренбургом" санкт-петербуржцы одержали победу со счетом 6:0. Александр Соболев начал игру с первых минут, однако был заменен во втором тайме. В следующей встрече сине-бело-голубых с "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги Соболев не был заявлен в стартовом составе и остался в запасе. Матч завершился победой "Зенита" со счетом 2:1.
Соболев играет в "Зените" с августа 2024 года. Он перешел в команду из московского "Спартака" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард выступил в 16-ти встречах, в которых забил 5 мячей и отдал две передачи. На данный момент команда Сергея Семака идет четвертой в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками.
Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров высказался раскритиковал игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
