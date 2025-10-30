Онопко: не вижу проблем в совмещении постов у Карпина

«Не вижу проблем в совмещении постов. Если были бы официальные игры, было бы сложнее. А сейчас неофициальные матчи, плюс не так много игр. Не вижу сложности, тем более Валерию Георгиевичу сейчас стало легче. Нет такой логистики, как в «Ростове». Переезды на автобусе, потом самолет — это тебя выматывает. Сейчас полегче работать», — заявил Онопко «Матч ТВ».
Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года. Он совмещает эту должность с работой главным тренером сборной России. Под руководством Карпина динамовцы провели в РПЛ 13 матчей, в которых потерпели 5 поражений, четыре раза сыграли вничью и одержали четыре победы.
На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на девятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 13 сыгранных матчах. Следующий матч бело-голубые проведут 1 ноября на выезде против казанского «Рубина».
В ноябре сборная России проведёт ещё два матча: 12 ноября против Перу в Санкт-Петербурге и 15 ноября против Чили в Сочи.
Фото: ФК "Динамо"