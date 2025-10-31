Матчи Скрыть

Энрике: не вижу больших различий между Семаком и Анчелотти

Полузащитник "Зенита" и сборной Бразилии Луис Энрике сравнил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака с наставником сборной Бразилии Карло Анчелотти.
Фото: ФК "Зенит"
"Не вижу больших различий. Оба - настоящие профессионалы, трудолюбивые и полностью сосредоточенные на победах. Это тренеры-победители, которые привыкли вести свои команды к титулу и не представляют себе другого исхода. Они много общаются с игроками, уделяют внимание каждой детали и стараются сделать так, чтобы команда показывала свой максимум", - сказал Энрике в интервью "Фонтанке".

Луис Энрике перешёл в "Зенит" зимой 2025 года. В текущем сезоне на счету бразильца один гол и одна голевая передача в 11 встречах.

Напомним, что Сергей Семак тренирует сине-бело-голубых с 2018 года. За этот период он шесть раз подряд выигрывал чемпионат России, а в прошлом сезоне занял второе место. Карло Анчелотти же возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года.

После 13 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги петербургский клуб занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 26 очков.

Следующую игру сине-бело-голубые сыграют против "Локомотива", располагающегося на второй строчке с 27 баллами. Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

