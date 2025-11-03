- Тяжело сейчас оценивать возможности "Локомотива" — проигран лишь один матч. Вопрос в том, насколько их хватит на длинной дистанции. Сейчас только время может сказать, насколько "Локомотив" готов биться за тройку, - сказал Кирьяков "Чемпионату".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Педро и Андрей Мостовой.
После 14 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 5 баллов.
Кирьяков оценил выступление "Локомотива" в текущем сезоне
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о перспективах московского "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"