Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

"Крылья Советов" рассматривают двух тренеров на замену Адиеву – источник

Руководство "Крыльев Советов" планирует сменить главного тренера команды Магомеда Адиева на другого специалиста.
Фото: "Матч ТВ"
Об этом сообщает Sport24. По информации источника, самарский клуб интересует кандидатура бывшего главного тренера "Балтики" Сергея Игнашевича, а также иностранного специалиста, имя которого не называется. Отмечается, что вероятнее всего "Крылья Советов" отдадут предпочтение иностранцу. Известно, что ранее он не работал в России.

Также сообщается, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Булатов. В дальнейшем он может быть назначен на эту должность, если руководство клуба не договорится с другими кандидатами.

Адиев начал работать в "Крыльях Советов" летом этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. Под его руководством команда набрала 13 очков за 14 туров чемпионата России и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице.

