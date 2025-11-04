"Крылья Советов" рассматривают двух тренеров на замену Адиеву – источник

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, самарский клуб интересует кандидатура бывшего главного тренера "Балтики" Сергея Игнашевича, а также иностранного специалиста, имя которого не называется. Отмечается, что вероятнее всего "Крылья Советов" отдадут предпочтение иностранцу. Известно, что ранее он не работал в России.
Также сообщается, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Булатов. В дальнейшем он может быть назначен на эту должность, если руководство клуба не договорится с другими кандидатами.
Адиев начал работать в "Крыльях Советов" летом этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. Под его руководством команда набрала 13 очков за 14 туров чемпионата России и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице.
