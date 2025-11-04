"CAS подтверждает, что получил апелляцию Владимира Писарского против Российского футбольного союза. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями в соответствии с процедурой CAS. По их соглашению будет назначено слушание", - передаёт слова пресс-службы CAS "СЭ".
Напомним, что 3 июля Владимира Писарского отстранили от футбольной деятельности на четыре года (три - условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу на решение об его отстранении. Игрока подозревали в махинациях исходом первого стыкового матча между "Сочи" и "Пари НН". Встреча состоялась 28 мая и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Выступавший тогда за "южан" нападающий удалился в конце первого тайма.
Также РФС завёл дело в отношении нападающего относительно сделанных им ставок в 2020 году в период выступления за "Иртыш" и увеличил наказание на четыре месяца.
Отметим, что прошлый сезон форвард провёл в аренде в "Сочи", права на него принадлежали "Крыльям Советов". 16 июля самарский клуб расторг с Владимиром Писарским трудовое соглашение.
В CAS сообщили о получении апелляционной жалобы Писарского на решение РФС
Фото: ФК "Сочи"