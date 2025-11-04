Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

В CAS сообщили о получении апелляционной жалобы Писарского на решение РФС

Бывший нападающий "Крыльев Советов" и "Сочи" Владимир Писарский подал жалобу в CAS на решение РФС об отстранении за ставки.
Фото: ФК "Сочи"
"CAS подтверждает, что получил апелляцию Владимира Писарского против Российского футбольного союза. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями в соответствии с процедурой CAS. По их соглашению будет назначено слушание", - передаёт слова пресс-службы CAS "СЭ".

Напомним, что 3 июля Владимира Писарского отстранили от футбольной деятельности на четыре года (три - условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу на решение об его отстранении. Игрока подозревали в махинациях исходом первого стыкового матча между "Сочи" и "Пари НН". Встреча состоялась 28 мая и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Выступавший тогда за "южан" нападающий удалился в конце первого тайма.

Также РФС завёл дело в отношении нападающего относительно сделанных им ставок в 2020 году в период выступления за "Иртыш" и увеличил наказание на четыре месяца.

Отметим, что прошлый сезон форвард провёл в аренде в "Сочи", права на него принадлежали "Крыльям Советов". 16 июля самарский клуб расторг с Владимиром Писарским трудовое соглашение.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится