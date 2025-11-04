Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Расулов и Лунев не полетели на кубковую игру против "Зенита" - источник

Два голкипера бело-голубых не полетели в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, сегодня, 4 ноября, московское "Динамо" отправилось в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России без двух вратарей - Курбана Расулова и Андрея Лунева.

Отмечается, что голкиперы остались в Москве готовиться к 15-му туру чемпионата против "Акрона", а в заявке на кубковую игру будут Игорь Лещук и Андрей Кудравец.

Матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Зенит" - "Динамо" состоится завтра, 5 ноября. Встреча пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 20:30 по петербургскому времени.

Источник: "СЭ"

