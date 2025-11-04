Как сообщает источник, сегодня, 4 ноября, московское "Динамо" отправилось в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России без двух вратарей - Курбана Расулова и Андрея Лунева.
Отмечается, что голкиперы остались в Москве готовиться к 15-му туру чемпионата против "Акрона", а в заявке на кубковую игру будут Игорь Лещук и Андрей Кудравец.
Матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Зенит" - "Динамо" состоится завтра, 5 ноября. Встреча пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 20:30 по петербургскому времени.
Источник: "СЭ"
Расулов и Лунев не полетели на кубковую игру против "Зенита" - источник
Два голкипера бело-голубых не полетели в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Динамо"