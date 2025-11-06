Матчи Скрыть

Защитник "Зенита" объяснил поражение от "Динамо"

Защитник "Зенита" Роман Вега прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" в матче 1/4 финала Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы привыкли владеть мячом гораздо больше. С контролем приходит уверенность, что мы сумеем забить много голов. Моментов у нас было мало, а соперник сыграл на контратаках, что и решило исход матча. Мы обязательно разберем все ошибки, чтобы в ответной игре взять реванш", — сказал Вега "Матч ТВ".

Вега пополнил состав "Зенита" летом 2025 года. До этого аргентинец играл за "Аргентинос Хуниорс".

Первый четвертьфинальный матч Кубка России состоялся в Санкт?Петербурге в среду, 5 ноября. Встреча завершилась со счетом 3:1 в московской команды. В составе "Зенита" единственный гол забил бразильский нападающий Педро. Ответный матч между командами состоится 27 ноября в Москве. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

