"Было конкретное предложение от одного клуба. Но от него Марцел отказался. Клуб называть некорректно. Это было относительно недавно. Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Это было вот сейчас, осенью. И он отказался. Клуб не стал менять тренера", - приводит слова Николаева "РБ Спорт".
Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с лета 2023 по май 2025 года - под руководством чешского специалиста бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. После уходи из столичного клуба Личка стал главным тренером турецкого "Фатих Карагюмрюк", однако уже осенью был отправлен в отставку.
Ранее Марцел Личка занимал аналогичную должность в "Оренбурге" и белорусском клубе "Динамо-Брест".
Агент Лички: Марцел осенью отказался от варианта с российским клубом
Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы Марцела Лички, рассказал о планах своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"