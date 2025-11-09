Агент Лички: предлагал кандидатуру Марцела в "Спартак"

— Вы предлагали кандидатуру Марцела в "Спартак"?
— Предлагаю не только тренера, но и футболистов. Поэтому — да, предлагал. Мы общались. Предложили кандидатуру. Какой была реакция? "У нас есть главный тренер", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Ранее агент Марцела Лички сообщил, что чешский специалист отказался от работы в российском клубе осенью текущего года. Сообщалось, что экс-тренер "Динамо" может возглавить столичный "Спартак" после отставки Деяна Станковича.
Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с лета 2023 по май 2025 года - под руководством чешского специалиста бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. После уходи из столичного клуба Личка стал главным тренером турецкого "Фатих Карагюмрюк", однако уже осенью был отправлен в отставку. Ранее Марцел Личка занимал аналогичную должность в "Оренбурге" и белорусском клубе "Динамо-Брест".
Фото: ФК "Динамо"