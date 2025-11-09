Станкович - об отмене красной карточки Мелкадзе: ни в одной стране таких случаев не знаю

"Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь. Я счастлив за игрока, что он может сыграть, потому что я понимаю его чувства. Если он несправедливо был удалён и карточка была отменена, то это здорово. Но это означает, что шесть человек, которые обслуживали эту игру ошиблись. Это открывает очень много других вопросов, но не мне на эту тему рассуждать", - сказал Станкович в интервью "Матч ТВ".
7 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным удаление форварда "Ахмата" Георгия Мелкадзе в игре против "Балтики" (0:2) в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Ему показали красную карточку за наступ на полузащитника "Балтики" Ираклия Манелова.
Сегодня, 9 ноября на стадионе "Ахмат Арена" состоится матч между "Ахматом" и "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Грозненцы на данный момент располагаются на девятой позиции в турнирной таблице с 16 очками, а красно-белые занимают шестую строчку, имея в своём активе 22 балла.