Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Астон Вилла
3 - 0 3 0
Борнмут2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Лидс2 тайм
Брентфорд
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
0 - 3 0 3
СассуолоЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
Наполи2 тайм
Дженоа
2 - 2 2 2
Фиорентина2 тайм
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
1 - 1 1 1
Тулуза2 тайм
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Станкович - об отмене красной карточки Мелкадзе: ни в одной стране таких случаев не знаю

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался об отмене красной карточки нападающего "Ахмата" Георгия Мелкадзе.
Фото: ФК "Ахмат"
"Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь. Я счастлив за игрока, что он может сыграть, потому что я понимаю его чувства. Если он несправедливо был удалён и карточка была отменена, то это здорово. Но это означает, что шесть человек, которые обслуживали эту игру ошиблись. Это открывает очень много других вопросов, но не мне на эту тему рассуждать", - сказал Станкович в интервью "Матч ТВ".

7 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным удаление форварда "Ахмата" Георгия Мелкадзе в игре против "Балтики" (0:2) в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Ему показали красную карточку за наступ на полузащитника "Балтики" Ираклия Манелова.

Сегодня, 9 ноября на стадионе "Ахмат Арена" состоится матч между "Ахматом" и "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Грозненцы на данный момент располагаются на девятой позиции в турнирной таблице с 16 очками, а красно-белые занимают шестую строчку, имея в своём активе 22 балла.

