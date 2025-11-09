Полузащитник "Локомотива": комплимент "Оренбургу", что не стали закрываться

"Нам не хватало многих, не только Батракова. Воробьёва, Пиняева, Морозова - всех, кто не мог сегодня сыграть. У нас в треугольнике нет такого плеймейкера, как Батраков. В целом, получилась неплохая игра, смогли наконец-то победить после двух поражений. "Оренбург" - очень хорошая команда. Только комплимент им, что не стали закрываться и старались играть в футбол", - сказал Карпукас в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 9 ноября московский "Локомотив" на своём поле обыграл "Оренбург" со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил форвард "железнодорожников" Николай Комличенко, реализовавший пенальти. Это его третий забитый мяч в текущем сезоне.
Красно-зелёные на данный момент располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков, а оренбуржцы остались на 14 месте с 11 набранными баллами.
Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт на своём поле против "Краснодара" 23 ноября, а подопечные Ильдара Ахметзянова примут дома "Балтику" 22 ноября.
Фото: ФК "Локомотив" Москва