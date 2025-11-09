"Стали хуже подбирать мячи, контролировать мяч. Не скажу, что Эдик заслуживал замену, но и Даня (Козлов) сделал несколько ассистов в матче на Кубок, тоже заслужил. Тем более он играл здесь ранее", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
"Краснодар" сыграл в Калининграде вничью с "Балтикой" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. В составе команды Мурада Мусаева забитым мячом отметился атакующий полузащитник Эдуард Сперцян. На 79-й минуте игры Мусаев поменял своего капитана на хавбека Данилу Козлова.
"Быки" набрали 33 очка и завершили первый круг чемпионата России в качестве лидера турнирной таблицы.
Мусаев объяснил замену Сперцяна в матче с "Балтикой"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос, почему заменил капитана команды Эдуарда Сперцяна в матче 15?го тура РПЛ против "Балтики" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"