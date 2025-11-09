Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Балтика
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
4 - 0 4 0
БорнмутЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 1 3 1
ЛидсЗавершен
Брентфорд
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал МадридЗавершен
Валенсия
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Мальорка
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Сельта
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
0 - 3 0 3
СассуолоЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
НаполиЗавершен
Дженоа
2 - 2 2 2
ФиорентинаЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 1 2 1
Санкт-ПаулиЗавершен
Штутгарт
3 - 2 3 2
АугсбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
1 - 1 1 1
ТулузаЗавершен
Метц
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Страсбург
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ОсерЗавершен
Лион
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен

Мусаев объяснил замену Сперцяна в матче с "Балтикой"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос, почему заменил капитана команды Эдуарда Сперцяна в матче 15?го тура РПЛ против "Балтики" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Стали хуже подбирать мячи, контролировать мяч. Не скажу, что Эдик заслуживал замену, но и Даня (Козлов) сделал несколько ассистов в матче на Кубок, тоже заслужил. Тем более он играл здесь ранее", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

"Краснодар" сыграл в Калининграде вничью с "Балтикой" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. В составе команды Мурада Мусаева забитым мячом отметился атакующий полузащитник Эдуард Сперцян. На 79-й минуте игры Мусаев поменял своего капитана на хавбека Данилу Козлова.

"Быки" набрали 33 очка и завершили первый круг чемпионата России в качестве лидера турнирной таблицы.

