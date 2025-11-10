Матчи Скрыть

"Динамо" планирует купить зимой Ваханию и Мелёхина - источник

Московское "Динамо" планирует подписать в зимнее трансферное окно защитников "Ростова" Илью Ваханию и Виктора Мелёхина.
Фото: ФК "Ростов"
По информации "Чемпионата", в трансфере игроков "Ростова" заинтересован Валерий Карпин, который хочет видеть обоих футболистов в своей команде. Сообщается, что предварительные контакты уже состоялись.

После 15 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" занимает 10 строчку в турнирной таблице с 17 набранными очками, а "Ростов" располагается на девятом месте, имея в своём активе 18 баллов.

Напомним, что Валерий Карпин тренировал "южан" с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год.

В текущем сезоне Илья Вахания принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал одну голевую передачу, а Виктор Мелёхин провёл за "Ростов" 19 встреч и забил один гол.

