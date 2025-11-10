"Неудачная серия, со всеми бывает, это спорт. Мы не опускаем голову, двигаемся дальше. Лично я надеюсь, что пауза поможет. Ребятам надо перезагрузиться. Надеюсь, что это поможет", - сказал Самородов "Матч ТВ".
Последний раз грозненский "Ахмат" одерживал победу 27 сентября в матче против "Акрона" в рамках РПЛ (3:0). Безвыигрышная серия клуба длится 7 матчей.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 15-ти встречах. Следующий матч команды пройдет 22 ноября против казанского "Рубина" в рамках РПЛ.
Игрок "Ахмата" прокомментировал безвыигрышную серию клуба
Нападающий "Ахмата" Максим Самородов прокомментировал неудачную серию команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Ахмат"