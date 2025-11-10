Семин оценил шансы нынешней сборной России обыграть Испанию

"Невозможно. Сейчас у нас не было бы ни одного шанса обыграть испанцев", - сказал Семин "Матч ТВ".
Последний раз сборная России играла против команды Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, подопечные Станислава Черчесова одержали победу по итогам серии пенальти.
Сборная России сыграет 2 матча в ноябре. 12 числа подопечные Валерия Карпина проведут матч с Перу, 15 числа команда сыграет против сборной Чили.
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил возможности сборной России в матче против команды Испании.
Фото: РФС