"Очевидно, что Станкович не приведёт "Спартак" туда, куда они хотят". Геркус - о сербском тренере

"Способен ли он тренировать клуб такого класса, где нужно уметь побеждать классных соперников? Очевидно, что этот человек не приведёт "Спартак" туда, куда они хотят. Назначение Станковича - рискованная ставка, которая не сработала", - сказал Геркус Metaratings.
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале сезона-2024/2025. Всего под руководством сербского специалиста команда провела 64 матча, одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах. Следующий матч красно-белых состоится 22 ноября против ЦСКА в рамках РПЛ.
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал работу Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"