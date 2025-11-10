Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Факел
3 - 2 3 2
Спартак КостромаЗавершен

"Очевидно, что Станкович не приведёт "Спартак" туда, куда они хотят". Геркус - о сербском тренере

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал работу Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Способен ли он тренировать клуб такого класса, где нужно уметь побеждать классных соперников? Очевидно, что этот человек не приведёт "Спартак" туда, куда они хотят. Назначение Станковича - рискованная ставка, которая не сработала", - сказал Геркус Metaratings.

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале сезона-2024/2025. Всего под руководством сербского специалиста команда провела 64 матча, одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах. Следующий матч красно-белых состоится 22 ноября против ЦСКА в рамках РПЛ.

