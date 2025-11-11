"Наверное, сейчас нет смысла увольнять Станковича, это ничего не изменит. На мой взгляд, все идет от руководства: там сидят некомпетентные люди. Зачем они вообще приглашали Станковича? Уже давно они принимают странные решения", - отметил Камоцци.
В текущем сезоне под руководством сербского тренера команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах.
"Некомпетентные люди". Камоцци назвал проблему "Спартака"
Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info ответил на вопрос, стоит ли "Спартаку" увольнять Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"