Экс-игрок "Спартака": Станкович всем видом показывал, что не хочет работать в клубе

"Я ожидал отставку Станковича, но не сейчас, а ближе к зиме. Рано или поздно его уход должен был произойти. Деян всем видом показывал, что не хочет работать в "Спартаке", - сказал Кечинов "Матч ТВ".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в июле 2024 года. Всего под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Сегодня, 11 ноября, пресс-служба "Спартака" объявила об уходе Станковича с поста главного тренера.
На данный момент московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15-ти встречах.
Фото: Global Look Press