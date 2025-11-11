"Деяна Станковича уволили из "Спартака", потому что положение команды в турнирной таблице РПЛ не соответствовало ожиданиям руководства клуба. Есть много российских и иностранных специалистов, которые могут сменить серба на этом посту.
Готов ли я? Будет видно. Если мне предложат возглавить "Спартак", то я подумаю", - сказал Семин "РБ Спорту".
Деян Станкович являлся главным тренером московского "Спартака" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне под руководством сербского специалиста команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Сегодня, 11 ноября, пресс-служба московского "Спартака" объявила об увольнении Деяна Станковича.
Юрий Семин является бывшим игроком "Спартака". Российский специалист работал главным тренером в сборной России, "Локомотиве", "Ростове" и других командах.
Семин ответил, готов ли он возглавить "Спартак"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение Деяна Станковича из "Спартака", заявив о готовности рассмотреть предложение от клуба.
Фото: ФК "Локомотив"