Смородская: Леонченко в "Локомотиве" был просто подписантом

"Я бы не назвала это революцией. Потому что Леонченко в клубе был просто подписантом. Какую роль будет играть Ротенберг, не знаю, но вряд ли удовлетворится ролью подписанта, как Леонченко", - приводит слова Смородской "Матч ТВ".
Сегодня, 12 ноября, московский "Локомотив" объявил об уходе Владимира Леонченко с поста генерального директора клуба - его место занял Борис Ротенберг, который ранее был директором Департамента развития молодежного футбола. Владимир Леонченко работал в клубе с 2020 года.
После 15 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками. Ранее в СМИ появилась информация, что Борис Ротенберг намерен продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и спортивным директором Дмитрием Ульяновым на три года.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о смене генерального директора в стане "железнодорожников".
