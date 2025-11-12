"Сафонов уедет, Миранчук и Головин нет. Пока не знаю, уедет ли кто-то кроме Сафонова. Возможно, Вахания уедет, так как получил микроповреждение. Сейчас не могу ответить", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Товарищеская встреча, в которой сборная России сыграет против Чили, состоится в эту субботу, 15 ноября. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18:00 по московскому времени.
Сегодня, 12 ноября, российская национальная команда сыграла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге вничью со сборной Перу со счетом 1:1.
Карпин сообщил, кто из игроков покинет сборную России перед игрой с Чили
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал тех, кто пропустит предстоящий товарищеский матч против Чили.
Фото: сборная России