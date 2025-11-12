- Несправедливый результат? Как по мне нет. Физически Перу точно сильнее нас, поэтому было тяжело в единоборствах. Что помешало удержать счет? Было бы легче, если бы забили два-три гола. Реализация подвела. В концовке у них была вера, что могут вничью сыграть. Сам гол не видел, не могу ничего сказать.
Сборные России и Перу сыграли вничью в товарищеской встрече. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. Забитым мячом в составе команды Валерия Карпина на 18-й минуте отметился атакующий полузащитник "Монако" Александр Головин, который был признан лучшим игроком матча.
В субботу, 15 ноября, россияне проведут в Сочи контрольный поединок против национальной сборной Чили. Начало - в 18:00 по Москве.
Источник: "Матч ТВ"
Головин прокомментировал ничью со сборной Перу
Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги матча против Перу (1:1).
Фото: сборная России