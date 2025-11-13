Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Стал известен срок дисквалификации главного тренера "Оренбурга"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова.
Фото: ФК "Оренбург"
"Клуб подавал апелляцию в ЭСК, но красную карточку не отменили. Рассматривали дополнительное наказание. Отметили, что Ахметзянов совершал подстрекательские действия и оскорблял игрока "Локомотива" Комличенко. Мы установили это согласно рапортам резервного и главного судьи. За оскорбительное поведение в отношении соперника принято решение дисквалифицировать Ахметзянова на два матча РПЛ", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Николай Комличенко на 72 минуте встречи.

Ильдар Ахметзянов стал главным тренером "Оренбурга" в октябре текущего года - российский специалист сменил на этому посту Владимира Слишковича. Ранее Ильдар Ахметзянов занимал аналогичную должность в "КАМАЗе" из Набережных Челнов. После 15 сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 11 набранными очками в своем активе.

