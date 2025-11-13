"Клуб подавал апелляцию в ЭСК, но красную карточку не отменили. Рассматривали дополнительное наказание. Отметили, что Ахметзянов совершал подстрекательские действия и оскорблял игрока "Локомотива" Комличенко. Мы установили это согласно рапортам резервного и главного судьи. За оскорбительное поведение в отношении соперника принято решение дисквалифицировать Ахметзянова на два матча РПЛ", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Николай Комличенко на 72 минуте встречи.
Ильдар Ахметзянов стал главным тренером "Оренбурга" в октябре текущего года - российский специалист сменил на этому посту Владимира Слишковича. Ранее Ильдар Ахметзянов занимал аналогичную должность в "КАМАЗе" из Набережных Челнов. После 15 сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 11 набранными очками в своем активе.
Стал известен срок дисквалификации главного тренера "Оренбурга"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова.
Фото: ФК "Оренбург"