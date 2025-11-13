Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

"Если бы Станкович не возглавил "Спартак", он бы сейчас работал в "Интере". Журналист - о сербском тренере

Сербский журналист Деян Станкович предположил, где может продолжить карьеру бывший главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович.
Фото: Global Look Press
"Может ли Станкович рассчитывать на работу в сербских клубах? У меня такой информации нет. Я думаю, что самый вероятный вариант, что он продолжит карьеру где-то в Италии. Мне кажется, если бы Станкович не возглавил "Спартак", он бы сейчас работал в "Интере" вместе с Кристианом Киву. Они очень хорошие друзья, оба тренеры, поэтому в целом это была бы реальная история", - сказал журналист в интервью Legalbet.

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 64 матча, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. 11 ноября пресс-служба клуба объявила об уходе сербского специалиста.

Ранее Станкович играл за итальянский "Интер". В составе клуба полузащитник провел 326 матчей, забил 42 гола и отдал 56 голевых передач. После завершения карьеры футболиста сербский специалист работал в "Интере" координатором команды.

