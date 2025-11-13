"Если бы Станкович не возглавил "Спартак", он бы сейчас работал в "Интере". Журналист - о сербском тренере

"Может ли Станкович рассчитывать на работу в сербских клубах? У меня такой информации нет. Я думаю, что самый вероятный вариант, что он продолжит карьеру где-то в Италии. Мне кажется, если бы Станкович не возглавил "Спартак", он бы сейчас работал в "Интере" вместе с Кристианом Киву. Они очень хорошие друзья, оба тренеры, поэтому в целом это была бы реальная история", - сказал журналист в интервью Legalbet.
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 64 матча, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. 11 ноября пресс-служба клуба объявила об уходе сербского специалиста.
Ранее Станкович играл за итальянский "Интер". В составе клуба полузащитник провел 326 матчей, забил 42 гола и отдал 56 голевых передач. После завершения карьеры футболиста сербский специалист работал в "Интере" координатором команды.