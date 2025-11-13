Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

"Надеюсь, Чили победит Россию". Экс-игрок "Крыльев" - о предстоящем матче

Бывший голкипер "Крыльев Советов" и сборной Чили Эдуардо Лобос прокомментировал предстоящий матч России против южноамериканской команды.
Фото: РФС
"Думаю, это будет очень интересный матч. Чили стремится перестроить свою сборную. Они выходят из цикла, в котором не прошли отбор на чемпионат мира. Поэтому этот матч очень интересен, ведь сборная России не проигрывает уже 17 матчей подряд, хоть и не против сильных команд. Я очень надеюсь, что Чили победит", - сказал Лобос "Чемпионату".

Матч сборной России против команды Чили состоится 15 ноября. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

На данный момент команда России занимает 30-е место в рейтинге сборных ФИФА, Чили располагается на 56-й строчке.

Ранее, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против Перу. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

