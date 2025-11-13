"Надеюсь, Чили победит Россию". Экс-игрок "Крыльев" - о предстоящем матче

"Думаю, это будет очень интересный матч. Чили стремится перестроить свою сборную. Они выходят из цикла, в котором не прошли отбор на чемпионат мира. Поэтому этот матч очень интересен, ведь сборная России не проигрывает уже 17 матчей подряд, хоть и не против сильных команд. Я очень надеюсь, что Чили победит", - сказал Лобос "Чемпионату".
Матч сборной России против команды Чили состоится 15 ноября. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
На данный момент команда России занимает 30-е место в рейтинге сборных ФИФА, Чили располагается на 56-й строчке.
Ранее, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против Перу. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Фото: РФС