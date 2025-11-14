— Если кто-то удивился...Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в "Газпром" — Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.
— А вы претендовали на этот пост?
— Нет, и со мной никто не говорил, - приводит слова Аршавина "СЭ".
Напомним, что в текущем сезоне петербургский "Зенит" объявил об уходе Александра Медведева с поста председателя правления петербургского "Зенита". Его место занял Константин Зырянов, который ранее выступал за сине-бело-голубых.
Андрей Аршавин на данный момент занимает в петербургском "Зените" должность заместителя председателя правления по спортивному развитию.
После 15 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 3 место в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара на 3 балла.
Аршавин рассказал, претендовал ли он на пост председателя правления "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, претендовал ли он на пост председателя правления петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"