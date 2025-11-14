"Он интересен шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр". Ловчев - о Карпине

"Еще меня удивляет, что про Станковича и его увольнение галдели три месяца, а про Карпина никто не требует отставки. Я не к тому, что надо увольнять его из "Динамо", а про то, что всем тренерам нужно время. Все зависит от того, сколько ты работаешь с командой. Если за три года нет прогресса, понятно, нужны изменения. Но увольнять через два-три месяца — побойтесь бога, не надо трогать.
Я поработал с Качалиным, Бесковым, Симоняном, Лобановским, и, поверьте мне, не считаю Карпина выдающимся тренером. Он интересен тем шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр, по большому счету", - цитирует Ловчева Odds.ru
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом текущего года - ранее он занимал аналогичную должность в "Ростове", а на данный момент также продолжает работу в сборной России. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство бело-голубых во время паузы на матчи сборных может отправить Валерия Карпина в отставку.
После 15 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. В 15 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые на своем поле уступили тольяттинскому "Акрону", в 16 туре чемпионата России команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" махачкалинское "Динамо".
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда Валерия Карпина одержала выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на "ВТБ Арене". Действующим обладателем Кубка страны является ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"