Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

"Он интересен шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр". Ловчев - о Карпине

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Еще меня удивляет, что про Станковича и его увольнение галдели три месяца, а про Карпина никто не требует отставки. Я не к тому, что надо увольнять его из "Динамо", а про то, что всем тренерам нужно время. Все зависит от того, сколько ты работаешь с командой. Если за три года нет прогресса, понятно, нужны изменения. Но увольнять через два-три месяца — побойтесь бога, не надо трогать.

Я поработал с Качалиным, Бесковым, Симоняном, Лобановским, и, поверьте мне, не считаю Карпина выдающимся тренером. Он интересен тем шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр, по большому счету", - цитирует Ловчева Odds.ru

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом текущего года - ранее он занимал аналогичную должность в "Ростове", а на данный момент также продолжает работу в сборной России. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство бело-голубых во время паузы на матчи сборных может отправить Валерия Карпина в отставку.

После 15 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. В 15 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые на своем поле уступили тольяттинскому "Акрону", в 16 туре чемпионата России команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" махачкалинское "Динамо".

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда Валерия Карпина одержала выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на "ВТБ Арене". Действующим обладателем Кубка страны является ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится