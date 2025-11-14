Защитник сборной России - о ничьей с Перу: нормально смотрелись

"Да в целом, я думаю, мы нормально смотрелись. Были моменты, когда мы могли забить ещё больше голов, чтобы спокойно доиграть концовку. Но, к сожалению, не получилось увеличить преимущество. В итоге ещё и получили гол в свои ворота в конце игры, упустив победу", - сказал Мелёхин в интервью "Известиям".
В среду, 12 ноября сборная России сыграла в ничью в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" против команды Перу. Голами в матче отметились Александр Головин и Алекс Валера.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против сборной Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Игра пройдёт в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Защитник сборной России и "Ростова" Виктор Мелёхин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Перу (1:1).
Фото: официальный сайт РФС